Caen. Une ambiance mexicaine avec Nachos

Fajitas, tacos et bowl à votre sauce ! Chez Nachos, chacun choisit ce qu'il veut mettre dans son plat. "Le but, c'est que chacun compose selon ses envies, selon son régime", détaille Lucie Lefrançois, responsable de communication de la franchise. Le restaurant mexicain a ouvert ses portes le vendredi 4 juillet. Situé au 2 rue Saint-Pierre à Caen, Nachos est ouvert 7 jours sur 7, de 9 heures à 22 h 30, en service continu. Il est possible de déguster son repas sur place, mais aussi à emporter !