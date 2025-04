Voile. La Normande Clothilde-Marie Bernard prépare la Mini Transat 2025

Clothilde-Marie Bernard est originaire de Saint-Georges-des-Groseillers, près de Flers. Installée à Cherbourg depuis mars 2020, la jeune femme est devenue navigatrice. Pour 2025, elle vise la Mini Transat.

La Mini Transat, qu'est-ce que c'est ?

"La Mini Transat, c'est une course qui part le 21 septembre des Sables-d'Olonne en Vendée. Cette année, l'arrivée se fera en Guadeloupe avec une escale prévue aux Canaris. On doit la parcourir en solitaire et sans moteur avec pour seul moyen de communication la radio VHF de notre bateau, c'est-à-dire ni téléphone ni Internet à bord. Une autre contrainte aussi, nos bateaux doivent être longs de 6,50m au maximum. Au final, la compétition dure 25 jours en moyenne.

Pour cette fois-ci, je cours pour Motor Neurone Disease Association, une association anglaise qui aide les personnes atteintes de la maladie de Charcot. En attendant, je fais pas mal de courses pour m'entraîner, la prochaine c'est la Plastimo Lorient Mini 6.50, qui part de Lorient en Bretagne. Cette fois-ci, c'est une compétition qui se court en duo mixte."

La skippeur ornaise vise la Mini Transat 2025 Impossible de lire le son.

Comment vous est venue cette passion pour le monde maritime ?

"Quand j'étais petite, nous allions à la mer une semaine par an à Saint-Malo, pour les vacances. Là-bas, mon papa m'emmenait au départ des Routes du Rhum, une course à voile transatlantique qui part tous les 4 ans de Bretagne. Une fois je me suis dit 'En fait il y a plein de gens qui travaillent sur les bateaux, pourquoi pas moi ?' En grandissant j'ai un peu mis ce rêve de côté.

J'ai fait des études d'ingénieur, je me suis dirigée vers le nautisme avant d'arriver à Cherbourg en 2020 pour le travail. Et un jour, un client m'a proposé de participer à la Rolex Fastnet Race avec un équipage 100% féminin dont j'étais la skippeuse. A l'arrivée, il m'a dit : 'Tu m'avais parlé d'un projet de mini 50, si tu te lances, je veux bien être ton premier sponsor.' Alors j'ai réfléchi, les étoiles étaient alignées, et j'ai foncé."