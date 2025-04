Cherbourg. Les objets des officiers du Titanic exposés pour la première fois

Mardi 1er avril, à Cherbourg, la Cité de la Mer a accueilli 41 nouveaux objets extraits du champ de débris du Titanic. De la vaisselle, des valises, des ustensiles de la vie quotidienne, et pour la première fois… des objets ayant appartenu à des membres d'équipage identifiés seront exposés dans l'établissement pendant deux ans.

Dans la sacoche en cuir marquée W.M. se trouvaient une pipe, un rasoir ou encore une brosse en poils de sanglier.

Des documents parfaitement conservés malgré environ 80 ans sous l'eau

"On a aussi pu récupérer un certain nombre de documents, en très bon état de conservation, ce qui est assez exceptionnel ! En réalité s'ils sont si peu abîmés, c'est parce qu'ils étaient protégés dans une pochette ou une valise sous l'eau pendant environ 80 ans", explique Pierre Contentin le responsable adjoint du service culturel à la Cité de la Mer. Parmi les pièces exceptionnelles, on trouve un certificat de mariage des parents d'une passagère, un ticket d'embarquement ou encore une photographie.

La sacoche du premier officier

Autre objet rare de la collection, une sacoche en cuir qui aurait appartenu a William Murdoch, le premier officier à bord du Titanic, qui était de quart au moment où le Titanic a heurté l'iceberg.

Sur l'extérieur du sac, si vous regardez de près, il y a deux initiales : W. M. qui pourraient correspondre à "William Murdoch".

"On n'est pas sûr à 100 % que ce soit la sienne, mais beaucoup d'indices nous laissent le croire", explique Jeffrey Taylor, représentant de RMS Titanic. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont étudié l'objet de très près.

La sacoche de William Murdoch

"Sur l'extérieur du sac, il y a deux initiales : W.M. qui pourraient correspondre à William Murdoch. Deuxième indice : à l'intérieur de ce sac se trouvaient deux boutons d'officier. William Murdoch était premier officier donc il avait ce style de bouton. Troisième indice, il fumait la pipe… Qui était aussi dans la pochette. Pour moi les preuves sont très solides", explique encore le passionné. A bord du Titanic, plusieurs garçons d'hôtel portaient les mêmes initiales mais leurs boutons d'uniforme étaient probablement différents…