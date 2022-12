Cherbourg-en-Cotentin. Un nouveau partenariat entre la société RMS Titanic et la Cité de la Mer

Jessica Sanders, la présidente de la société RMS Titanic est à Cherbourg. Elle est venue mercredi 30 novembre pour visiter l'exposition permanente de la Cité de la Mer sur le paquebot qui a fait naufrage le 14 avril 1912, quatre jours après avoir fait escale dans le port du Cotentin. Elle a aussi travaillé sur un partenariat de long terme entre la Cité de la mer et sa société, qui détient les droits sur l'épave. Dans les grandes lignes, il devrait y avoir une rotation des objets remontés de l'océan et présentés à Cherbourg. Les deux institutions vont aussi travailler ensemble à mieux présenter l'histoire de cette tragédie et faire des recherches communes. Le partenariat doit être signé vendredi 2 décembre.

Des objets en lien avec le Cotentin

Parmi les objets remontés, certains sont très liés à Cherbourg. "L'objet le plus lié, c'est un petit reçu de bagage d'une passagère. Elle a emmené toute sa vie depuis Londres pour les États-Unis. Elle a fait un arrêt à Cherbourg. Elle avait un canari. On a un reçu qui dit 'un canari en cage' de Southampton vers Cherbourg. Le canari a voyagé avec elle, et puis il a quitté le navire et la passagère a continué", explique Jeffray Taylor, le directeur des collections chez RMS Titanic. Ainsi, 24 passagers et un canari ont débarqué à Cherbourg.

