Cinéma. 72h pour créer un film : les défis de la 14e édition du Kino Caen

Jeudi 27 mars, la 14e édition du Kino Caen débutera aux écuries du Pôle culturel de Lorge à Caen.

Cet événement rassemble amateurs et professionnels du cinéma et repose sur un principe simple : créer des films sans attendre les financements traditionnels. Pendant une semaine, 150 participants, comédiens, réalisateurs et techniciens, venus de toute la France et de l'étranger, dont l'Allemagne, se lanceront dans la réalisation de courts-métrages en un temps record.

Créer vite et ensemble

Le Kino Caen se déroule en deux temps forts que détaille Frédérique Renda, co-directrice de l'événement. D'abord, vendredi 28, une séance ultra-rapide de 24h. Les participants imaginent un film avec un thème imposé et une équipe imposée. Le défi ? "Tourner et monter un film de trois minutes maximum en une journée." Ces créations seront projetées en plein air dès 21h, dans une ambiance festive et conviviale, ouverte au grand public gratuitement.

Samedi 29, place à un deuxième défi de 72h. "Cette fois, les participants forment leurs équipes librement et bénéficient de divers pôles de création : matériel informatique, maquillage, habillage, composition musicale et mixage son. Une véritable effervescence artistique prend place, aboutissant à la projection des films réalisés dans la salle de spectacle de l'EPSM et en direct sur la chaîne Youtube du Kino Caen". En tout, près de 60 courts-métrages verront le jour, chacun d'une durée maximale de cinq minutes.

Un cinéma collaboratif et sans compétition

Loin de l'esprit de compétition, Kino Caen valorise l'entraide et la transmission des savoirs. Alban Van Wassenhove, autre co-directeur de l'événement précise : "Il s'agit avant tout d'un espace de rencontre pour les jeunes aspirants du milieu audiovisuel, où chacun peut apprendre et expérimenter librement."

Une fois leurs films finalisés, les participants peuvent les retravailler, les envoyer en festival et, parfois, voir leurs créations récompensées.