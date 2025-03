Caen. Périphérique : six nuits de travaux, attention aux fermetures et déviations

Avis aux automobilistes caennais : des travaux de rénovation de la chaussée vont perturber la circulation sur le périphérique de Caen (RN814) pendant plusieurs nuits jusqu'au mercredi 2 avril. Seul le week-end du 29 et 30 mars sera épargné. Les interventions, menées par la Direction interdépartementale des routes nord-ouest (DIR nord-ouest), se dérouleront de 20h à 6h et entraîneront plusieurs fermetures. Sur le périphérique intérieur, la circulation sera interrompue entre les échangeurs "Porte de Paris" (n°1) et "Vallée Sèche" (n°15). Plusieurs bretelles seront également fermées. L'accès à la "Porte de Paris" sera coupé, tout comme l'insertion au "Pays d'Auge", nécessitant une déviation via le périphérique extérieur. La circulation en provenance de l'A13 vers le périphérique Sud sera également impactée, avec un itinéraire bis passant par Deauville et un demi-tour sur la D675. Pour éviter les mauvaises surprises, les usagers sont invités à anticiper leurs déplacements et à redoubler de vigilance aux abords des zones de chantier.