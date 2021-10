Box-office des films sortis le 17 octobre : "Astérix 4" règne sans partage

En dépit d'un résultat en deçà des précédents épisodes, tous au-dessus des 400.000 entrées, Astérix et Obélix : au service de Sa Majesté n'a laissé que des miettes à ses concurrents. La comédie américaine Bachelorette décroche la deuxième place avec 15.480 spectateurs. Le sulfureux Paperboy de Lee Daniels occupe, lui, le troisième rang, avec 12.391 entrées.

Sorties du 17 octobre : Top 1er jour France

01. Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté. 120.856

02. Bachelorette. 15.480

03. Paperboy. 12.391

04. In Another Country. 4.222

05. Le Petit Gruffalo. 4.220

06. Au galop. 2.717

07. La Pirogue. 1.822

08. César doit mourir. 1.688

09. Arctique. 456

10. Elle ne pleure pas, elle chante. 36

11. Mon tonton, ce tatoueur tatoué. n.c.

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film sur une période donnée. Le box-office est réalisé sous réserve de la communication des chiffres.