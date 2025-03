Pays de Caux. Victime d'infiltrations, le chêne millénaire d'Allouville se refait une beauté

Il est le totem, le phare… Oserait-on dire la tour Eiffel d'Allouville-Bellefosse ? "Si on veut, sauf qu'il n'est pas en ferraille !" répond Dider Feray, conseiller municipal, au sujet chêne millénaire qui fait la fierté de la commune de 1 150 habitants, située entre Yvetot et Bolbec, dans le pays de Caux.

L'arbre remarquable, inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, attire chaque année 25 000 à 30 000 visiteurs, estime la commune, également célèbre pour son autre Chene - sans l'accent circonflexe ! - le centre de sauvegarde de la faune sauvage. Suivi par le biais d'une commission municipale dédiée à son entretien, le chêne est régulièrement chouchouté par un élagueur "à la précision chirurgicale". Mais, cette année, de plus lourds travaux étaient nécessaires.

Un échafaudage a été installé le temps des travaux. Le chêne reste accessible la plupart du temps.

De l'eau dans les chapelles

"Les deux derniers hivers ont été extrêmement pluvieux et des infiltrations ont dégradé le mobilier en bois, dans la chapelle du haut et celle du bas", relate Didier Feray. Le tronc du vénérable arbre abrite en effet deux lieux de culte miniature, qui ajoutent une touche pittoresque à ce patrimoine naturel. Une branche, très dégradée, a notamment une forte incidence sur la circulation de l'eau. Avec l'expertise de l'association A.R.B.R.E.S, qui défend les arbres remarquables, une analyse pointue a été réalisée et un programme de travaux lancé.

Le tronc du chêne millénaire abrite deux chapelles.

Une couverture en plomb est en cours d'installation. Elle sera recouverte d'une résine qui imite parfaitement l'écorce de l'arbre. "L'atelier spécialisé qui la réalise a déjà travaillé sur le chêne d'Allouville il y a trente ans ! Son fondateur, parti à la retraite, revient spécialement pour transmettre son savoir-faire à son gendre qui a repris l'entreprise", poursuit Didier Feray.

Le montant des travaux est estimé à 30 000€, financés en partie par le biais d'une collecte d'urgence lancée à l'automne dernier par la Fondation du patrimoine.