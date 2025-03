Musique. Révisez vos classiques : le groupe culte Sniper débarque bientôt au Havre

Du rire aux larmes, Pris pour cible, Sans (re)pères ou l'incontournable Gravé dans la roche… On ne compte plus les hits de Sniper qui ont tourné sur les chaînes hi-fi des ados, au début des années 2000. Un répertoire culte qu'il sera possible de revivre samedi 5 avril, au Havre.

Les millennials en fête

Vingt ans après la sortie de Gravé dans la roche, les rappeurs Tunisiano et Aketo, qui poursuivent l'aventure sans Blacko, avaient sorti en 2023 le titre Ensemble. Ils enchaînent aussi les concerts, dans des grandes ou petites salles, et feront étape au Jost Hôtel, place Danton, dans la cité océane, pour un showcase proposé dans le cadre d'une soirée spéciale années 90-2000 - celles de la génération millennials - animée par le Havrais DJ Phat Albr, de 22h à 1h45 du matin.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Pratique. Soirée 90-2000 avec DJ Phat Albr et un showcase de Sniper, samedi 5 avril au Jost Hôtel du Havre, 25 rue Lesueur (place Danton). Tarif : 20€ avec une boisson. Places en vente au Jost ou en ligne.