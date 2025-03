Caen. Des culottes menstruelles distribuées aux étudiantes de l'université

Acheter des protections hygiéniques chaque mois représente une charge financière importante pour de nombreuses étudiantes. Face à cette réalité, l'association étudiante Union Pirate a organisé jeudi 6 mars une distribution de culottes menstruelles gratuites sur le campus 1 de l'université de Caen.

Lily Lemenier, étudiante en deuxième année de sociologie et membre de l'association depuis un an et demi, souligne l'impact positif de cette initiative : "On distribue des culottes menstruelles de toutes tailles, du 34 au 52. Ça marche énormément et on est super contentes. On aimerait bien faire de nouvelles distributions sur d'autres campus." Cette initiative n'est pas une première pour l'Union Pirate, syndicat étudiant engagé contre la précarité. L'association mène régulièrement des distributions de vêtements et de nourriture et accompagne les étudiants dans leurs démarches administratives.

Un congé menstruel à l'université ?

Derrière cette distribution de culottes menstruelles, l'Union Pirate souhaite mettre la lumière sur une revendication : l'instauration d'un congé menstruel à l'université. Sarah Vara, membre de l'Union Pirate, explique que "ce congé permettrait aux étudiantes de s'absenter lorsqu'elles ont des règles douloureuses, sans justificatif médical. Cela serait vraiment une charge en moins, notamment pour les boursiers qui risquent de perdre leur bourse s'ils accumulent des absences non justifiées".

Le syndicat rappelle que 67 universités en France ont déjà mis en place ce dispositif, et espère que Caen suivra cette dynamique pour mieux prendre en compte la réalité des étudiantes concernées.