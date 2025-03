Carentan-les-Marais. Des boîtes aux lettres pour libérer la parole des enfants sur le harcèlement et les violences

Des boîtes aux lettres contre le harcèlement et les violences contre les enfants ont été installées dans différents lieux de Carentan-les-Marais, depuis la fin du mois de janvier. Il s'agit d'une action de la mairie, en lien avec le conseil municipal des jeunes. L'idée, qui tient dans le slogan "Si tu ne peux pas le dire, écris-le !" est de libérer la parole.

Un conseil des jeunes concerné

Carentan est la première ville de la Manche à travailler avec l'association Les Papillons pour mettre en place ce dispositif. Maxime Perier, l'élu à la jeunesse, a proposé l'idée au conseil municipal des jeunes, qui l'a validée. "Dans leur quotidien, ils se rendent compte qu'il y a de la stigmatisation sur la grossophobie, des violences qu'on peut avoir les uns envers les autres. Les enfants peuvent être parfois cruels. Ce sont des choses qu'ils peuvent constater dans leur quotidien", explique l'élu.

Aller au plus proche des jeunes

Cette boîte aux lettres s'accompagne aussi de sensibilisation dans les écoles de la commune. "Elle se fait au sein de toutes les classes de toutes les écoles. Cette étape-là va permettre d'expliquer ce qu'est le harcèlement", détaille Maxime Perier. Le choix des lieux d'implantation des boîtes aux lettres - médiathèque, centre aquatique et city stade - n'est pas anodin. "Ça permet d'ajouter une corde de plus à notre arc pour que ces jeunes, qui sont des victimes, puissent s'exprimer hors de l'école et sur des lieux de passage de leur quotidien", conclut le conseiller municipal. De son côté, l'association Les Papillons lit et gère ensuite les courriers déposés.