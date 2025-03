Mémorial de Caen. Le drapeau ukrainien flotte sur l'esplanade depuis dimanche

Cette solidarité avec un autre peuple européen se veut "naturelle, spontanée et volontaire". Depuis dimanche 2 mars à 10h, le drapeau ukrainien est observable sur l'esplanade du Mémorial de Caen, à côté de ceux de la France et de l'Union européenne. La décision a été prise par Kléber Arhoul, directeur de l'établissement, en accord avec le maire de Caen Aristide Olivier.

Le drapeau ukrainien flotte devant le Mémorial de Caen.

"Ici à Caen on sait ce qu'est la guerre, on sait la souffrance des femmes, des hommes et des enfants dans la destruction", justifie le directeur. Cette décision a été prise quelques heures après la rencontre "tout sauf diplomatique" entre les présidents américain et ukrainien au sein du bureau ovale de la Maison-Blanche. "L'Europe est face à un rendez-vous crucial, poursuit Kléber Arhoul. Nous exprimons notre solidarité à l'égard du peuple agressé, et nous disons aux dirigeants 'trouvez les voies pour construire la paix, c'est possible'." Le 10 octobre, cette solidarité était musicale, avec la venue de l'orchestre de l'Opéra national d'Ukraine.