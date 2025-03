Caen. Pour une architecture à l'écoute du territoire avec Chantiers Communs

Du 28 février au 15 mars, Chantiers Communs, un dispositif culturel sur l'architecture durable et solidaire, est organisé par la maison de l'architecture normande Territoires Pionniers. De nombreux événements gratuits et familiaux sont prévus à Caen et ses environs, dont voici quelques exemples. Pensez à réserver.

Mercredi 5 mars, entre 14h et 16h, découvrez les plantes sauvages de la Presqu'île de Caen lors d'un parcours au départ du Dôme. Le 8 mars, toujours au Dôme entre 14h et 16h, participez à la fabrication d'un abri pour chauves-souris, une espèce menacée. Ces deux ateliers sont adaptés à tous à partir de 15 ans. Le 9 mars, à 9h30, partez pour une balade à vélo collective, suivant le parcours du "Réseau Express Vélo", un projet visant à rendre la ville plus cyclable. Pas besoin d'être un grand sportif : la balade sera détendue et rythmée par des pauses-café.

Pratique. Jusqu'au 15 mars. Programmation et billetterie sur chantierscommuns.fr.