Télévision. Jugés sur leur propre mariage : ce soir ces Manchois osent le défi "4 mariages pour une lune de miel"

Le concept ? Quatre mariées (et leurs moitiés, en figurants) qui s'invitent mutuellement à leurs noces et s'attribuent des notes sur la robe, la décoration, le repas et l'ambiance. Pour pimenter le tout, l'organisatrice de mariage Elodie Villemus ajoute son grain de sel et attribue une note finale. La meilleure moyenne décroche une lune de miel de rêve. Le reste repart avec des souvenirs et, potentiellement, une dent contre ses concurrentes. Cette fois-ci, un couple manchois, Ingrid et Grégory Lortie, venant de Tamerville, participe à l'émission.

"On a dit oui à la télé"

Les préparatifs d'un mariage, c'est déjà du stress. Alors pourquoi ne pas en rajouter une couche en acceptant d'être filmés ? "Les préparatifs du mariage n'étaient pas assez stressants comme ça, alors on a accepté de faire une petite… non, une grosse folie !" raconte Ingrid Lortie sur les réseaux. Une décision prise sur un coup de tête, et une immersion totale dans le monde de la télé-réalité : caméras partout, débriefs face aux autres mariées, et chaque détail passé au peigne fin.

"Bouffer gratos à des mariages, c'était pas mal non plus !"

Si l'expérience était intense, elle avait aussi ses avantages. "Une aventure vraiment riche en émotions et en découvertes", résume la mariée, mais aussi l'occasion de "visiter des lieux que je ne connaissais pas" et surtout… "bouffer gratos à des mariages !" Parce que oui, participer à l'émission, c'est aussi goûter aux menus des autres concurrents, et juger si la pièce montée est aussi bonne que belle.

Un mariage dans la bonne humeur

Malgré la compétition, la présence des autres candidates n'a pas gâché la fête, bien au contraire. Avec 93 invités, l'ambiance est restée chaleureuse et fidèle à leur thème "simple et festif". On a hâte de découvrir tout ça.

Verdict vendredi 28 février

Si Ingrid et Grégory Lortie décrochent la lune de miel, ce sera la cerise sur le gâteau. Mais une chose est sûre, ils garderont un souvenir unique de cette expérience hors du commun. Alors, ambiance de rêve ou clash en direct ? Réponse vendredi 28 février sur TFX !