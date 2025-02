Art. Deux œuvres inédites de René Magritte vendues à Caen

Ce n'est pas la première fois que Caen Enchères vend une œuvre d'une telle importance.

Solène Lainé est une commissaire-priseur comblée. "Nous avons eu l'immense bonheur, au fur et à mesure des années, d'avoir des œuvres incroyables", se réjouit-elle. En 2019, un bronze réalisé par Camille Claudel était adjugé au prix de 273 000€. Deux ans plus tard, un tableau de Pierre Soulage passait entre les mains de Caen Enchères. Celui-ci était adjugé pour environ 1,5 million d'euros. "On devient un peu rodé avec ces très belles œuvres", sourit Solène Lainé.

Les compteurs vont-ils s'affoler ?

Le dessin de René Magritte est estimé entre 100 000 et 150 000€. La palette, entre 150 000 et 200 000€. Mais puisque ces œuvres sont vendues pour la première fois, impossible de se faire une idée précise au préalable. "On ne sait pas du tout le résultat de cette vente, affirme Solène Lainé. On imagine la palette atteindre un résultat supérieur à l'estimation. Ça sera vraiment le fruit de la rencontre des acteurs du marché." Réponse samedi 8 mars pour connaître le montant déboursé par les amateurs afin de s'adjuger ces deux œuvres inédites.