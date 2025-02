Seine-Maritime. Lutte contre la délinquance : un plan d'action face aux trafics et violences

Mettre en place des actions ciblées contre la délinquance "au plus près des réalités locales" et avec "des actions ciblées", est l'une des volontés du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau "pour lutter plus efficacement contre cette délinquance qui empoisonne la vie des Français". Dans ce contexte, un plan d'action pour assurer "la sécurité du quotidien" a été instauré et présenté vendredi 21 février. Il se décline à l'échelle nationale et locale comme en Seine-Maritime. Dans le département, quatre axes sont prioritaires : la lutte contre les trafics de stupéfiants, la prévention des violences intrafamiliales, la lutte contre les cambriolages et les vols liés aux véhicules et la réduction de la délinquance routière.

Une action renforcée dans plusieurs secteurs

Sur le terrain en Seine-Maritime, une attention particulière va être portée aux secteurs nécessitant une action renforcée comme les centres-villes pour assurer "la tranquillité publique, la sécurité et commerces et des habitants" et les secteurs propices aux trafics de stupéfiants "où des opérations ciblées seront menées pour démanteler les points de deal et lutter contre l'économie souterraine et les nuisances associées".

Dans les quartiers sensibles "de reconquête républicaine", les dispositifs de sécurisation seront également renforcés. Les lieux festifs et de vie nocturne bénéficieront aussi d'une attention particulière pour "prévenir les violences et garantir un climat serein" comme les zones rurales, "pour lutter contre les atteintes aux biens et renforcer le lien avec la population".

"Apporter une amélioration dans le quotidien de nos concitoyens"

"On a cherché à concevoir un plan dont l'objectif est d'apporter une amélioration dans le quotidien de nos concitoyens", explique Nicolas Bouferguène, directeur interdépartemental de la police nationale de la Seine-Maritime. Il s'articule autour de quatre axes : la qualité de l'accueil des victimes, la mobilisation des citoyens pour améliorer la prise en charge de la population, les affaires judiciaires importantes et les actions communes de coopération avec la police municipale.

En Seine-Maritime, ce plan permet également à tous les acteurs de la sécurité de travailler main dans la main comme les procureurs de Rouen, Le Havre, Dieppe, la police nationale et la gendarmerie.