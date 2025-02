Argentan. Une journée d'information pour former les jeunes au baby-sitting

C'est une nouveauté sur le territoire d'Argentan. Mercredi 19 février, le Point info jeunes de la Ville a organisé une journée de formation au baby-sitting, à la Maison du citoyen, en partenariat avec la Mutualité française. "L'idée, c'est de donner un maximum d'informations pour outiller les jeunes qui auraient envie de se lancer dans cette expérience, explique Emilie Marie, coorganisatrice de l'événement. J'aime beaucoup le laps de temps où l'on échange sur les questions à poser aux parents en amont du temps de garde. Cela permet d'anticiper des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé avant de se retrouver devant le fait accompli, comme autoriser ou non l'enfant à sortir s'il veut aller jouer au stade", poursuit-elle.

Le groupe des 15 volontaires était exclusivement féminin pour cette première journée d'information, à Argentan.

Une formation aux gestes qui sauvent

Les 15 volontaires, uniquement des femmes pour cette première journée, ont également été formées aux gestes de premiers secours. "Il existe beaucoup plus de risques que je ne l'imaginais", confie Zoé, 18 ans. De son côté, Clémentine, 16 ans, se sent désormais rassurée. "On peut vite paniquer devant une situation difficile. En sachant pratiquer les gestes qui sauvent, on sait que l'on pourra protéger l'enfant, quoi qu'il arrive", explique la jeune femme.

L'objectif de cette journée est également de rassurer les parents qui souhaitent faire garder leurs enfants. Les 15 participantes sont maintenant enregistrées dans un répertoire, accessible gratuitement. "Le Point info jeunes sera un lieu de ressources et on communiquera les contacts des baby-sitters dont les conditions de garde seront en corrélation avec la demande des parents", conclut Emilie Marie.

En 2025, d'autres journées similaires, gratuites et ouvertes à tous, seront organisées à Argentan.