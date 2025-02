Immobilier. 150 000 logements vacants en Normandie, Région et Etat se mobilisent

Le constat est déjà là. En 2020, les logements vacants en Normandie représentaient plus de 8% du parc immobilier. Leur nombre ne cesse de croître. D'après la Région et la préfecture ils ont doublé en dix ans, "pour atteindre environ 150 000 logements en 2020". D'après une enquête de l'Insee, la région se situe au 11e rang des 17 régions de France hors Mayotte, les plus concernés.

Des chefs de projets dédiés et des aides pour la rénovation

Les services de l'Etat et la collectivité ont décidé de lancer une expérimentation visant à déterminer un état des lieux précis de la vacance immobilière et à sortir les territoires concernés de cette situation. Huit communautés d'agglomération ont été identifiées, parmi lesquelles trois en Seine-Maritime : Les Falaises du Talou, Villes Soeurs, et la communauté d'agglomération de la région de Dieppe. Si aucune enveloppe précise n'est annoncée, l'expérimentation comprend le recrutement et le déploiement de chefs de projets dédiés, la mobilisation du Cerema (centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement), et le financement des travaux de rénovation des logements pour leur remise sur le marché.

Ainsi, "les propriétaires pourront être accompagnés via le Service public de la rénovation de l'habitat et ainsi disposer d'un conseil sur les travaux à réaliser ainsi qu'un soutien dans l'établissement de leurs demandes de subvention, en particulier pour les propriétaires individuels", précisent la région et la préfecture.