Bricquebec. Puissance Foot : le club de sport aide les enfants à faire leurs devoirs

Une grande nouveauté pour les jeunes footballeurs de Bricquebec : à partir du 24 février, ils pourront rejoindre le club aussitôt l'école terminée. "Nous offrons un accueil libre 'Puissance Foot' pour permettre aux enfants de venir faire leurs leçons dans un cadre calme et serein, avant leur séance de football", a annoncé l'UCB sur sa page Facebook.

Puissance Foot : une aide aux devoirs tous les soirs

La nouvelle a été annoncée pendant le mois de janvier lors des vœux du club. "Nous avons arrangé une salle spécialement pour les jeunes, ils auront à leur disposition des dictionnaires, du matériel informatique et tout ce qui va bien pour l'apprentissage. On a même des cahiers d'exercices adaptés à chaque catégorie qui allient le foot et le travail scolaire", explique Dorian Lay, le responsable technique du club. Les enfants s'installeront au chaud et à l'abri pour travailler sous la surveillance d'un animateur. Ce service gratuit sera disponible du lundi au vendredi de 15h à 17h30, et toute la journée le mercredi.

Comme une bibliothèque mais plus accessible

C'est comme une bibliothèque "sauf que la porte de la bibliothèque, certains licenciés ont du mal à la pousser", souligne le responsable technique du club de foot. "Beaucoup d'enfants ont des difficultés en cours et préfèrent le sport. Avec ce nouveau dispositif, on veut aussi leur montrer que le foot c'est bien mais c'est important aussi de bien travailler à l'école." Le dispositif permettra aussi d'aider les élèves qui ont moins de matériel chez eux comme des ordinateurs, des imprimantes ou des documents. Les parents seront aussi rassurés de savoir où est leur enfant après l'école.