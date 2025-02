Bricquebec. Un album Panini victime de son succès 

Connaissez-vous les albums Panini ? Souvent très appréciés des enfants, ces petits livres permettent de collectionner des autocollants portant sur un thème donné, comme un dessin animé ou les membres de l'équipe de France de football.

A Bricquebec, le club de football a décidé de remettre ce légendaire album au goût du jour mais cette fois-ci, les cartes à collectionner représentent les membres du club de Bricquebec. "Les participants doivent acheter et collectionner 350 vignettes", explique Dorian Lay, le responsable technique du club. "Nous avons commencé par prendre en photo tous les membres du club, c'était une vraie logistique. puis chaque membre a reçu un album vide pour Noël", confie-t-il encore.

Une initiative qui rapproche les joueurs

Outre le fait d'amuser petits et grands, ce cadeau de Noël a plusieurs atouts. "Dans le club, on a en tout 350 membres qui viennent à des créneaux différents dans la semaine. Cet album permet aussi de visualiser le rôle de chacun", déclare Dorian Lay. Le livret a aussi aidé à tisser de nouveaux liens entre les membres. "A la galette des rois du club, les enfants se sont retrouvés pour faire avancer leurs albums et échanger leurs doublons", souligne encore le responsable.

Victime de son succès

Le jeu, qui a commencé au début des vacances de Noël pour les membres du club, a très vite été victime de son succès. "En une semaine, 3 000 pochettes étaient vendues, il a fallu se réapprovisionner. On ne s'attendait pas à un tel succès. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 6 000 pochettes vendues." Des récompenses avaient été promises pour les gagnants. Les premiers joueurs ont rempli leur album en moins d'une semaine !