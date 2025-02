SM Caen. Bruno Baltazar emmène ses joueurs à Omaha Beach pour relancer l'équipe

C'est une manière de ressouder les liens, et d'intégrer les nouvelles recrues. Sur une série vertigineuse de huit défaites de rang, les joueurs du SM Caen glissent tout doucement vers le National. Mais pour stopper l'hémorragie et redresser la barre, l'entraîneur Bruno Baltazar tente la mise au vert. Il a annoncé, ce vendredi 7 février en conférence de presse, que lui et ses hommes partaient dans la foulée dans le Bessin.

Sur les traces des libérateurs

"On va notamment aller à Omaha, il y a un vrai symbole. Je veux que les joueurs comprennent la signification et l'importance de la région", a-t-il déclaré. Les nouveaux venus pourront alors découvrir les plages du Débarquement.

Parmi eux, Jules Gaudin. Ce dernier remarque qu'"il y a une ambiance saine dans ce vestiaire. Je discute avec tout le monde et j'ai été agréablement surpris. Tout le monde a envie de redresser la barre".

Le prochain match c'est ce lundi 10 février face à Dunkerque, une équipe en forme de Ligue 2.