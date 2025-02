Bessin. Il envoie plus de 1 000 messages en un mois sur le portable de son ex

Un homme de 49 ans est entendu dès le mois de janvier 2023. On lui rapproche d'avoir passé de trop nombreux coups de téléphone et d'avoir envoyé trop de SMS à son ex-compagne, à Esquay-sur-Seulles, dans le Bessin. Il explique qu'il l'appelait régulièrement, car jaloux, il voulait savoir où elle était. Elle lui manque et il n'accepte pas la séparation.

Plus de 1 000 messages

Au tribunal de Caen jeudi 30 janvier, en l'absence du prévenu, la victime explique qu'ils étaient en couple, ont eu deux enfants, mais ils se sont séparés en juin 2021. Depuis février 2022, une garde alternée des enfants a été mise en place. A ce moment, les appels téléphoniques et les SMS ont commencé sur ses téléphones, professionnel et privé.

En décembre 2022, elle a reçu 1 223 messages sur son téléphone personnel et 330 sur le professionnel. C'est alors qu'elle a décidé de porter plainte. Depuis, elle ne reçoit plus de propos malveillants. Son avocate s'exprime. "Il dit qu'il est malade, dépressif, mais en fait, il ne se remet pas en cause alors que ma cliente a toujours respecté sa place de père."

Il est malade

Elle précise qu'il ne veut plus d'alternance pour les enfants. De ce fait, la maman demande l'autorité parentale exclusive. Elle ajoute que la victime a déposé plainte, car la veille, il lui avait dit : "Tu n'es qu'une sorcière, j'espère que tu vas vite crever."

Pour la procureure, le comportement du prévenu est intolérable et déplaisant. Les faits sont avérés, au vu des nombreux SMS et appels téléphoniques. L'avocat de la défense dit que son client est malade, jaloux. Il a un casier judiciaire vierge et il a arrêté de harceler son ex-conjointe. Après délibéré, l'homme est condamné à effectuer un stage de sensibilisation aux violences au sein du couple, accompagné d'une interdiction de contact avec la victime pendant 6 mois. Il devra aussi lui verser 800€ pour préjudice moral et 960€ de frais d'avocat.