Bessin. Après un accident, il se rend chez sa compagne et la violente

Le 12 mai 2024, à Bayeux, une femme dépose plainte auprès de la gendarmerie. Son ex-compagnon, alcoolisé, est venu chez elle dans la nuit, disant qu'il avait eu un accident avec son véhicule et qu'il voulait emprunter le sien. Elle commence par refuser. Il devient menaçant. Elle finit par céder et alors qu'elle l'accompagne à la voiture, il lui porte un coup de poing. Un voisin tente de l'aider et lui aussi est agressé.

Il n'avait pas le droit de l'approcher

L'homme avait repris son véhicule après son accident, malgré l'immobilisation voulue par un agent verbalisateur. Il s'est aussi montré coupable d'un délit de fuite, et d'une conduite à vitesse excessive.

Son ex-compagne explique qu'il a déjà été violent avec elle et qu'à la suite d'un placement sous contrôle judiciaire, il avait interdiction de l'approcher. L'homme de 37 ans était sorti de prison trois jours plus tôt. Elle présente un certificat médical où il est noté une joue tuméfiée et un état anxieux et dépressif. L'homme est entendu et reconnaît qu'il a eu un accident avec son véhicule. Il a arraché une haie et dégradé un mur. La propriétaire âgée se porte partie civile.

Prison ferme

Au tribunal de Caen, jeudi 7 novembre, il dit qu'il s'est endormi au volant. Il reconnaît des violences verbales, mais pas physiques envers son ex-compagne. La présidente lui demande pourquoi il est revenu chez elle alors qu'il en avait l'interdiction. "J'étais toujours amoureux d'elle et j'avais bu." Il concède "qu'il est allé trop loin". L'ex-concubine explique que dès qu'il buvait, il devenait violent, c'est pourquoi elle l'a quitté. Elle souhaite maintenant qu'il ne puisse plus la suivre ou la contacter. Son avocat plaide aussi dans ce sens, ainsi que le procureur, qui rappelle qu'il a 13 mentions à son casier.

Après délibéré, Wilfried Lemarignier est condamné à 20 mois de prison avec un an de sursis probatoire pendant deux ans, obligation de travail, de soins, aucun contact avec la victime, interdiction de se rendre à Port-en-Bessin, pose immédiate d'un bracelet anti-rapprochement, inéligibilité de deux ans, amendes de 500€ et retrait du permis de conduire pendant six mois. Il devra verser à son ex-compagne une somme totale de 2 700€ et 2 695€ à la victime âgée.