Emploi. 150 postes ouverts en Seine-Maritime : devenez policier adjoint

Et si vous deveniez policier adjoint ? Jusqu'au 16 mars, 150 postes sont ouverts en Seine-Maritime aux jeunes âgés de 18 à 30 ans. En effet, une campagne de recrutement a été lancée pour pallier le manque d'effectifs dans le département. Il devrait y avoir 150 policiers adjoints sur le territoire, or il n'y en a que 77 en poste. Une situation qui s'explique par le départ récent d'une vingtaine de policiers adjoints ayant réussi le concours interne de gardien de la paix.

Les missions d'un policier adjoint

Tom, 24 ans, policier adjoint depuis trois ans à Rouen, nous parle de son métier. Pour lui, c'est d'abord "une vocation. Depuis l'âge de 5 ans, je voulais faire ça". Il travaille en collaboration avec les gardiens de la paix. "Sur le terrain, il n'y a pas de grandes différences. Nous pouvons contrôler, verbaliser et interpeller", explique Tom. Un policier adjoint ne peut pas être affecté aux brigades canines, motorisées ou au RAID, il sera affecté dans des services comme Police secours, la sécurité routière, etc. Du côté des missions, "on peut accueillir le public dans les commissariats, les victimes souhaitant faire des déclarations, répondre aux appels du 17". Du côté de l'équipement, le policier adjoint dispose, comme le gardien de la paix, "d'un uniforme, d'un gilet pare-balles et d'un armement". La principale distinction entre le policier adjoint et le gardien de la paix réside dans le type de contrat. Le gardien de la paix est recruté en CDI, tandis que le policier adjoint signe un CDD de trois ans, renouvelable une fois. Pour devenir policier adjoint, aucun diplôme n'est prérequis, mais il faut passer un concours dont les épreuves écrites et sportives ont lieu du 22 au 25 avril et l'épreuve orale, du 2 au 6 juin. Pour candidater, rendez-vous dès à présent sur www.police-nationale.interieur.gouv.fr.