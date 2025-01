Près de Rouen. Il agresse son ex-conjointe avec un couteau

Une femme de 49 ans a été agressée par son ex-conjoint, jeudi 23 janvier dans la soirée, à Sotteville-lès-Rouen. Le couple est en cours de séparation et vit encore sous le même toit. La femme a reçu un coup de couteau dans le dos et l'homme (59 ans) a quitté les lieux avant l'arrivée de la police. Le couple avait consommé de l'alcool et le ton est rapidement monté. Le conjoint violent s'est emparé d'un Opinel et l'a planté dans le dos de sa femme (à hauteur de l'omoplate) qui était assise dans le canapé.

L'homme s'est rendu

Lors de l'intervention des policiers, l'homme a contacté sa femme par téléphone. Les forces de l'ordre ont alors négocié avec l'individu (qui avait trouvé refuge chez son fils à Notre-Dame-de-Bondeville) pour qu'il revienne. Ce qu'il a finalement fait. Il a été interpellé et placé en garde à vue. La femme souffre d'une plaie au dos de deux centimètres mais peu profonde. Elle a été transportée à l'hôpital.