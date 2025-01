Caen. Une collecte de couvertures pour La Croix-Rouge à la mairie

Couverture, plaids, duvets et couettes sont les bienvenus dans cette grande collecte organisée par la Ville de Caen et La Croix-Rouge. Pour subvenir aux besoins des personnes en situation de grande précarité qui affrontent le froid hivernal, la municipalité vous invite à donner des couvertures en bon état et qui ne vous servent plus à l'hôtel de ville, vendredi 24 et samedi 25 janvier entre 10h à 17h30.

Par la suite, elles seront redistribuées par La Croix-Rouge aux personnes dans le besoin.