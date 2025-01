Pont-l'Evêque. Un appel à témoins pour retrouver Michel Marque

La gendarmerie du Calvados a besoin de votre aide pour retrouver Michel Marque, un homme de 69 ans qui n'a plus donné de signe de vie à sa famille et ses proches depuis le 10 janvier 2025. Selon les informations des gendarmes, "il aurait quitté le Service de Soins Médicaux et de Réadaptation du centre hospitalier de Pont-l'Evêque vers 6h30, et n'est plus revenu".

Si vous avez des informations, contactez la brigade de Pont-L'Evêque

Michel Marque, né le 10 septembre 1955 à Honfleur, est de corpulence normale. Lors de sa disparition, il était porteur d'un pantalon foncé et d'une doudoune bleue, sous laquelle il est vêtu d'une "blouse blanche", de l'établissement médical.

Si vous êtes en mesure de fournir toute information utile à l'enquête en cours, permettant aux enquêteurs de localiser cette personne, veuillez entrer en contact avec la Brigade de gendarmerie de Pont-L'Evêque au 02 31 65 67 58.