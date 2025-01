Calvados. Un radar dégradé rendu hors d'usage

Le voilà hors d'usage, au moins temporairement. Un radar de chantier situé sur la RD404, qui relie Courseulles-sur-Mer à Douvres-la-Délivrande, dans le Calvados, a été dégradé.

Nos confrères de La Manche Libre ont remarqué mercredi 15 janvier que la fenêtre de vision de l'appareil avait été taguée. La caméra du radar ne peut ainsi plus fonctionner, et l'engin ne peut plus flasher les contrevenants, pris en flagrant délit d'excès de vitesse.