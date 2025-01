Près de Caen. Ce jeudi, Kazy Lambist et Agathe Plaisance partagent la scène du BBC

Les Normands connaissent peut-être Agathe Plaisance, originaire d'Evreux et ancienne étudiante aux Beaux-Arts de Caen. Si l'artiste joue sur plusieurs tableaux, aussi bien plasticienne que musicienne, ce sont bien ses sons qui nous intéressent aujourd'hui. Entre pop électronique et folk, Agathe Plaisance dévoile des textes intimistes, notamment dans son premier album "Beautiful Damage" ou son dernier single solo "Locked up". Elle se produira en 1re partie de Kazy Lambist jeudi 16 janvier à 20h au Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair.

Kazy Lambist partage avec la Normande aussi bien ses sonorités électro-pop que ses émotions à fleur de peau. De son côté, il a sorti son second album "Moda" l'année dernière, 6 ans après "33 000 FT". Après quelque temps en Turquie, ses derniers titres aux ambiances méditerranéennes invitent au voyage. Vous pouvez encore réserver vos billets pour ne pas rater cette soirée pleine d'émotions !

Pratique. Big Band Café d'Hérouville-Saint-Clair à 20h. Tarifs : entre 16 et 23 euros. Réservez vos place au 02 31 47 96 13 ou sur le site internet.