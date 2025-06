Près de Caen. Quel programme pour la fête de la musique ?

Découvrez notre sélection de rendez-vous pour célébrer la fête de la musique samedi 21 juin.

A la découverte d'artistes émergents

Les artistes locaux sont à l'honneur, et ça commence dès 14h au Cargö. Pas moins de sept groupes ou artistes issus des studios de répétition se succéderont sur l'esplanade jusqu'à 18h30. Cela va des reprises pop-rock de Band of Otters aux DJ sets de Anna-Livia en passant par l'énergie folle de Maëm, entre rap et hip-hop. Plusieurs scènes ouvertes sont aussi organisées dans l'après-midi : sur la plage de Ouistreham entre 12h et 17h, ou aux Ecuries Lorge à partir de 16h.

Un festival à l'Abbaye-aux-Dames

Depuis plusieurs années, l'Abbaye-aux-Dames se transforme et est le théâtre d'un véritable festival gratuit pour la fête de la musique, avec deux scènes et des stands de restauration. Entre 18h et 0h30, le public pourra profiter d'une sélection de huit artistes ou groupes locaux aux styles variés : le punk pop de Gablé, l'univers de Romzar, entre rap et hip-hop, ou encore la pop-folk de Meg Dumas.

A fêter en famille, ou entre amis

"Le Son du Solstice d'été", c'est un petit festival à l'ambiance familiale qui se déroule entre 17h et minuit dans le parc Claude Decaen. De nombreuses animations sont prévues : chorales, cinéma en plein air mais aussi un concert du duo électro-jazz New Temples. Du côté de Cormelles-le-Royal, les enfants sont à l'honneur avec la déambulation des P'tites Goules, un spectacle musical dans les Jardins du Parc, à partir de 17h. Les festivités se prolongeront sur la place du Commerce à partir de 19h30, avec des concerts.

Deux concerts sont prévus au bar Le Valhalla à Ifs, à partir de 20h30, avec les groupes de rock Hell Sun et The Little Bird. Des animations sont à suivre sur la place Champlain à la Pierre-Heuzé entre 13h30 et 18h, avec Bleu Pétrole, The Songwriters ou une fanfare et un karaoké ! Devant le temple rue Melingue à Caen, ce ne sont pas moins de dix chorales qui se succéderont entre 16h30 et 23h. A partir de 18h30, l'église Saint-Pierre sera aussi investie, avec des démonstrations de danse de Normandie salsa, suivies par un bal !