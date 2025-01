Caen. L'accent mis sur la culture avec l'aide du Département

Le Département du Calvados octroie une aide financière au territoire de Caen la Mer, pour la culture. "La culture est un des éléments d'attractivité très forts, et un élément essentiel à l'épanouissement des individus." Les deux collectivités ont signé la semaine dernière, jeudi 9 janvier, un contrat de développement culturel. C'est le 15e contrat signé par le Calvados, sur 16 intercommunalités au total. Jean-Léonce Dupont, le président du Conseil départemental, explique cette signature tardive : "Caen la Mer disposait déjà d'un certain nombre de projets et d'établissements, là où d'autres étaient beaucoup plus en retard." A la suite d'un état des lieux des besoins, deux éléments principaux sont ressortis. "D'abord, le projet de lecture publique (entendez bibliothèque, N.D.L.R.) pour pouvoir mieux diffuser les offres, pour que ce soit plus simple pour les habitants de pouvoir emprunter et redonner un livre", explique Nicolas Joyau, président de Caen la Mer. Après un précédent partenariat, en 2023, le Calvados a aidé à hauteur de 1,7 million la collectivité.