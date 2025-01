Métropole de Rouen. Ils tentent de voler des bouteilles de gaz

Ce sont des témoins qui ont donné l'alerte. Mercredi 8 janvier vers 21h, deux individus se trouvaient à proximité d'un casier de bouteilles à gaz, avec un lapidaire, sur le parking du Super U du centre commercial Cailly 2000 de Maromme.

A l'arrivée des forces de l'ordre, les deux hommes avaient disparu. Les policiers sont restés en surveillance et, au bout d'un moment, les individus sont réapparus, se dirigeant vers le casier. Ils ont été interpellés. Les policiers ont constaté que le casier était bien sectionné et que quinze bouteilles de gaz avaient été volées. Les deux hommes (de 51 et 49 ans) ont été placés en garde à vue.