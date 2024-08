Près de Rouen. Ils tentent de voler une voiture sans permis

Deux jeunes ont été arrêtés pour tentative de vol d'une voiture sans permis à Maromme. Les faits se sont produits samedi 17 août vers 3h30, rue Berrubé. La police a reçu un appel pour prévenir que deux individus tournaient autour d'une voiturette en stationnement. Les deux hommes sont rentrés à l'intérieur, mais à l'arrivée des policiers ils avaient quitté les lieux.

Ils ont été rapidement retrouvés. L'un d'entre eux était en train d'éclairer l'intérieur d'une voiture avec une lampe torche. La voiture sans permis a été détériorée. La serrure a été forcée et le neiman arraché. Les deux individus ont été placés en garde à vue. Il s'agit de deux jeunes de 20 et 22 ans, alcoolisés. Le plus jeune avait sur lui un couteau.