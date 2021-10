Hockey : les Drakkars balayés à Dijon

Les Drakkars, qui restaient pourtant sur une convaincante victoire contre Chamonix, se sont inclinés 6-0. "C'était compliqué, reconnaît Luc Chauvel. On a fait une bonne entame de match, on a eu des occasions à cinq contre cinq mais on n’a pas pu concrétiser. Eux ont très bien joué leurs power plays (supériorités numériques, ndlr). Ce ne sont pas forcément des erreurs individuelles de notre part, ils ont juste été très efficaces. Ils ont une ligne de très haut niveau et on a été surpris."

Pas assez discipliné, Caen a encaissé quatre buts en infériorité numérique, dont les deux premiers (6' et 19'). C'est encore une fois dans ce manque de rigueur défensive que le bât a blessé. A l'inverse, les Caennais n'ont pas su profiter des pénalités adverses. Le deuxième tiers-temps a confirmé la suprématie bourguignonne. Avec trois pions supplémentaires dans la musette, les Drakkars ne pouvaient plus rien espérer. La dernière période ne fit que le confirmer.

Le HCC cherche à être plus solide

"Il faut qu’on grandisse pas mal encore, dès qu’on est un peu en difficulté, on s’éparpille, regrette leur entraîneur. Ce n’est pas que les joueurs ont baissé les bras, mais ils sont sortis du plan de match demandé. On voulait beaucoup plus d’agressivité, on n’a pas joué assez physique, on n’a pas mis assez de pression sur le joueur. Dijon nous a surclassés. Le score est lourd mais pas volé." Avec les deux meilleurs pointeurs du championnat dans ses rangs, Dijon dispose d'une force offensive parmi les meilleures de France. Pour y faire face, il fallait une concentration maximale, que Caen n'a pas été capable de démontrer.

"Ca tient à de petits détails, il ne faut pas se laisser manger par la pression, par la grosse ambiance, la petite glace… Il faut savoir gérer tout ça." Le HC Caen, redescendu à la onzième place de Ligue Magnus, devra faire face samedi 20 octobre (20h) à un adversaire moins impressionnant, Morzine-Avoriaz. Contre les Pingouins, sur sa glace, il ne devra pas craquer. Les Montagnards comptent un point de plus que les Normands au classement.