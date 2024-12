Cotentin. Un bateau en flammes au large de Cherbourg

Jeudi 26 décembre, vers 14h, le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Jobourg a été appelé pour un navire en flammes dans les eaux internationales, à 40km au large de Cherbourg. Le navire vraquier, conçu pour transporter des marchandises en vrac, battait pavillon des Îles Marshall, situées dans l'océan Pacifique. Il transportait une cargaison alimentaire. L'incendie s'est déclaré dans les locaux de vie du bateau.

Aussitôt l'alerte lancée, le Cross a engagé des moyens nautiques et aériens sur l'intervention. Une équipe d'évaluation et d'intervention composée de deux marins-pompiers et d'un expert nautique a été hélitreuillée à bord du navire en détresse.

Dans un second temps, le remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage Abeille Liberté et la vedette de sauvetage de la SNSM de Goury ont été appelés pour assister le navire sinistré et ses 21 membres d'équipage. Vers 16h30, le feu a été éteint sans faire de victimes. Le navire, qui peut encore naviguer sereinement malgré l'incendie, sera accueilli au port du Havre.

