Les déserts médicaux touchent les spécialistes dans le Calvados

Par désert médical, il faut comprendre tout espace où la densité de médecin est inférieur à 30% de la moyenne nationale qui est d'environ 90 généralistes pour 100 000 habitants. S'opèrent alors une fracture géographique, mais aussi une fracture sanitaire, comme nous l'explique Gérard Bécher, responsable de l'antenne caennaise de l'UFC Que Choisir, dans l'extrait sonore ci-dessous.



Pour les gynécologues, les secteurs de Grandcamp Maisy, Vire et Falaise se trouvent en zone de désert médical. Idem pour les pédiatres. Pour les ophtalmologistes, c'est le cas de Falaise et Grandcamp Maisy encore, mais aussi de Lisieux. "Et dès lors que les usagers refusent les dépassements d'honoraires, soit par principe soit parce qu'ils n'en ont pas les moyens, le spectre du déset médical s'agrandit très largement", précise Gérard Bécher, responsable de l'antenne caennaise de l'UFC - Que Choisir. Caen est ainsi touché en ce qui concerne les gynécologues et les ophtalmologistes.

Dossiers à consulter : les rapports synthétisés de l'UFC - Que Choisir pour le Calvados et la Basse-Normandie.