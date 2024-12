Météo. Deux jours de vents violents : la Normandie en vigilance jaune

Nouveau coup de vent en prévision sur la Normandie. Météo France prend ses dispositions, et place tous les départements de la région en alerte jaune vent violent, dès ce mercredi 18 décembre, mais aussi le lendemain, jeudi 19 décembre.

La vigilance jaune est déclenchée à partir de 18h dans la Manche, premier département touché. Les rafales y atteindront les 85km/h, surtout dans le Cotentin. A 20h, l'Orne, le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure sont eux aussi concernés, pour toute la nuit. L'alerte s'estompe à 6h dans la Manche, et une heure plus tard pour les autres départements.

Un nouveau phénomène le lendemain après-midi

Ce n'est pas tout ! Jeudi, la Manche et le Calvados, pour l'instant, sont concernés par un nouvel épisode venteux. Une vigilance jaune est émise entre 11h et 18h, avec une nouvelle fois des rafales qui atteindront 80km/h dans le Cotentin, et 60km/h à Vire, ou 65km/h à Caen. Soyez prudent.