Environnement. La Région Normandie et la préfecture présentent leur feuille de route : réaliser 6% de l'effort national de décarbonation

Il fera 4 degrés de plus en France à horizon 2100. C'est ce qu'annoncent, en tout cas, les prévisions météorologiques (Météo France). Comment s'adapter alors à ce changement de climat ? En Normandie, Région et préfecture viennent de présenter leur feuille de route pour les années à venir. Celle-ci a été présentée, vendredi 13 décembre, le même jour que les conclusions du GIEC normand.

La COP Normandie, lancée à Caen en décembre 2023, a enfin fixé ses objectifs de planification écologique en lien direct avec les ambitions de l'Etat. Pour la région il s'agit de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport aux émissions de 1990, date de la signature des accords de Paris. Concrètement cela représente 6% de l'effort national en termes de décarbonation. Pour cela quelque 250 actions à réaliser ou à poursuivre ont été identifiées par les collectivités et les services de l'Etat, mais aussi par des acteurs privés, invités à se pencher sur le sujet lors de réunions et de tables rondes durant un an à la suite du lancement de la COP Normandie. Au total, 47 actions seront lancées dès 2025 autour du logement, de l'industrie, de l'agriculture, du transport, de la consommation, et de la biodiversité.

L'industrie et le transport en priorité

Il faut dire que la région a tout intérêt à réduire ses émissions au regard des secteurs très "carbonés" qu'elle accueille. "Nous avons une histoire industrielle très riche notamment autour de la chimie, des industries pétrolières, le besoin de transformation est élevé", lance le préfet de Normandie, Jean-Benoît Albertini. A elle seule, la Normandie représente 9% de l'effort demandé au niveau national, pour la décarbonation de l'industrie. "On a déjà conquis une partie de cet objectif, mais il faut que nous fassions autant dans les 7 ans qui viennent que ce que ce qui a été fait dans les 30 dernières années", poursuit le préfet. Selon Atmo Normandie, les plus fortes émissions de gaz à effet de serre (tous secteurs confondus) sont à retrouver autour de l'agglo de Rouen, celle du Havre et du secteur de Port-Jérôme-sur-Seine, les trois zones correspondant à de puissants bassins industriels.

Il y a aussi les projets dont la COP Normandie veut accélérer la mise en œuvre notamment dans le transport autre priorité de la COP Normandie, à l'instar du SERM, Service express métropolitain, sorte de RER de province, imaginé autour de l'étoile ferroviaire rouennaise attendu à l'orée 2030. "Beaucoup de choses sont déjà engagées, il faut les poursuivre, les accentuer et faire mûrir plus rapidement des projets", conclut Jean-Benoît Albertini.