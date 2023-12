Ouistreham. Le recul du trait de côte au cœur des discussions lors d'un débat public

Avec une élévation inquiétante de 0,5cm par an du niveau de la mer, Frédéric Gresselin, du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) normand, alerte lors d'un débat public à Ouistreham le jeudi 14 décembre.

Le niveau de la mer va augmenter jusqu'à 1m50

Organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP) sur une période de cinq mois à l'échelle nationale, ce débat vise à impliquer chaque citoyen dans le développement d'une planification maritime pour l'horizon 2050. La soirée a débuté avec l'intervention de Frédéric Gresselin du Giec normand, qui a exprimé ses inquiétudes quant au recul du trait de côte lié à la montée des eaux résultant de la fonte des glaces.

L'accroissement de la fréquence des inondations côtières, le blocage des écoulements fluviaux par le niveau marin élevé et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des débordements de crues ont été soulevés, tout en soulignant l'accélération de l'érosion et la propension aux glissements de terrain. "3% du territoire normand se situe sous le niveau de la mer et 100 000 habitants se trouvent sous le niveau marin centennal", précise Frédéric Gresselin, avant d'ajouter que "selon les estimations, le niveau marin va augmenter de 18 à 23cm d'ici 2050 et jusqu'à plus d'1,50m en fin de siècle".

La parole aux Ouistrehamais

Par la suite, les 150 citoyens présents ont eu l'opportunité de s'exprimer en posant des questions et en partageant leurs impressions sur divers sujets tels que le recul du trait de côte, l'éolien, les énergies marines renouvelables, ainsi que sur la biodiversité. C'était une opportunité pour certains de poser des questions sur les choix d'emplacement des parcs éoliens, d'exprimer leurs inquiétudes quant à l'avancée de la mer sur les côtes, ou de chercher des réponses sur les solutions que l'Etat pourrait envisager.