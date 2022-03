Rouen. Quelles solutions face à l'inexorable montée des eaux ?

Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant. Le dernier rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), publié fin du février, est alarmant. Une fois de plus. Il détaille région par région l'impact du dérèglement climatique et sonne comme "un terrible avertissement", des mots de son président, Hoesung Lee. En France, si le rythme actuel des émissions de gaz à effet de serre et de la mise en place des stratégies d'adaptation face à ces changements n'évolue pas, les dégâts provoqués par les inondations côtières seront "multipliés par 10 à la fin du siècle", avec une élévation d'un mètre du niveau de la mer en 2100.

L'ensemble de l'estuaire soumis au risque d'inondation

Le territoire de l'estuaire de la Seine, du Havre jusqu'à Poses, est particulièrement exposé à ce risque. Là encore, le risque est connu et la connaissance des enjeux a nettement progressé. Le Groupement d'intérêt public (GIP) Seine-aval a justement été créé en 2003, pour favoriser la coopération entre les décideurs publics et les partenaires privés du territoire, assurer le pilotage du programme de recherche sur la Seine-aval et valoriser les connaissances qui en découlent. En début d'année, ce GIP a publié une nouvelle étude qui décrit noir sur blanc la vulnérabilité de la vallée de Seine face aux inondations. Des phénomènes complexes car variables en fonction de différents facteurs. "Dans l'estuaire, on n'est pas dans le milieu marin, ni dans le milieu fluvial, on est entre les deux mondes, détaille Jean-Philippe Lemoine, chargé de mission pour le GIP Seine-aval et coordinateur de l'étude. Les inondations sont donc induites par le débit de la Seine et de ses affluents, mais aussi par les conditions marines et les conditions atmosphériques." Au-delà des observations tirées de précédentes crues, l'étude a permis de développer un modèle mathématique pour modéliser les risques de crues à venir en fonction de ces différents facteurs, cartographier quelles seraient les zones inondées et étudier les probabilités de tels événements.

Le modèle a été utilisé pour des scénarios avec une période de retour de 30 ans et de 100 ans (qui a une chance sur 30 ou une chance sur 100 de se produire chaque année) sur quatre secteurs de l'estuaire. Un scénario a également tenu compte d'une élévation d'un mètre du niveau marin, comme l'annonce le Giec, d'ici 2100. Sans surprise, les conclusions montrent "que le territoire est soumis au risque inondation et va l'être de plus en plus avec le changement climatique", affirme Jean-Philippe Lemoine. L'occurrence de plus en plus fréquente de phénomènes météorologiques violents, avec des pluies fortes et soudaines, augmente ce risque. L'élévation du niveau de la mer se répercuterait quant à lui sur l'ensemble de l'estuaire et pourrait plonger la zone industrielle de Port-Jérôme ou des sites Seveso de l'agglo de Rouen sous les eaux. L'urgence est là, mais des débuts de solution se profilent. L'étude suggère de repenser les systèmes de protection avec des murets et d'envisager des zones d'expansion de crue (lire par ailleurs).