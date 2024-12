[Photos] Cotentin. Bio, naturel, local et… réutilisable : le parfait sapin de Noël

Des champs recouverts de sapins à Yvetot-Bocage. Ce sont les parcelles de La Ferme du Petit Château, une exploitation de 10 000 à 15 000 sapins avec à sa tête Rudy Ruffel, un exploitant agricole. Tout a commencé en 2020 pendant le Covid, quand Rudy Ruffel a planté 5 000 sapins sur les anciens terrains de sa grand-mère. Cette année, le producteur passionné lance ses sapins sur le commerce pour la première fois.

Tout a commencé en 2020 lorsque Rudy Ruffel a planté 5 000 sapins sur les anciennes parcelles de sa grand-mère à Yvetot-Bocage.

Pourriez-vous nous expliquer comment sont cultivés vos sapins ?

"On reçoit en grande quantité des jeunes pousses de sapin d'environ deux ans et de 30cm. Elles sont replantées en terre sur notre exploitation et y restent pendant sept ans en moyenne.

Quand elles arrivent sur les parcelles, les jeunes pousses d'environ 2 ans mesurent à peine plus de 30cm. Elles devront encore pousser sept ans en moyenne pour atteindre la taille d'un sapin de Noël.

C'est le temps nécessaire pour que l'arbre atteigne la taille moyenne d'un sapin de Noël. Sur l'exploitation, nous n'utilisons aucun traitement : pas de traitement phytosanitaire, pas de glyphosate, pas d'engrais. Pour l'entretien du terrain, ce sont des moutons qui font le travail.

"Les moutons sont chargés de l'entretien du terrain. Les machines peuvent difficilement passer entre les rangs sans abîmer les arbres."

Le troupeau est d'une race particulière qui ne s'attaque pas aux pousses de résineux. Il dégage bien les herbes autour des plans pour permettre aux sapins de pousser et en plus il fournit un engrais naturel pour la terre."

Des sapins 100% naturels et… réutilisables, comment ça marche ?

"Il faut savoir que chaque année, six millions de sapins de Noël sont vendus en France. C'est dommage de faire pousser un arbre pendant presque 10 ans et de le couper juste pour deux mois de fêtes. A la Ferme du Petit Château, on a imaginé un tout nouveau système : on déplante les sapins et on les vend en motte. Pendant les fêtes, le sapin est comme une plante dans un pot et décoré. En janvier, au lieu d'être jeté, le sapin peut être replanté donc soit chez les propriétaires s'ils ont du terrain, soit ils nous le rapportent et on le replante sur nos terrains. Neuf fois sur dix le sapin repart une fois en terre et il peut même être réutilisé pour d'autres fêtes."

Aujourd'hui on compte entre 10 000 et 15 000 sapins sur l'exploitation

Un parfait sapin pour Noël, comment peut-on se le procurer ?

"On a fourni plusieurs points relais dans la région : le château de Carneville, quelques Biocoops dans le secteur de Cherbourg. On sera samedi 14 décembre de 14h à 18h à la Clé des Champs à Yvetot Bocage. Sinon, les gens peuvent nous contacter sur notre site internet."

Pratique. Pour un sapin de Noël de la Ferme du Petit château, rendez vous en point relais ou sur le site internet de l'exploitation. Comptez entre 10 et 40€ en fonction de sa taille et de son essence. Après les fêtes, si vous ne voulez pas replanter le sapin chez vous, vous pouvez le déposer dans les points relais où Rudy Ruffel viendra les récupérer pour les replanter.