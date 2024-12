La Neuville-Chant-d'Oisel. Comment bien choisir et entretenir son sapin pour Noël ?

Il est temps de choisir, si ce n'est pas déjà fait. En ce début du mois de décembre, les sapins de Noël s'emparent de nos salons. Si vous privilégiez un arbre naturel, "d'abord, on a le choix entre le picea excelsa ou le Nordmann", indique Olivier Thillard, responsable des serres neuvillaises, horticulteur et pépiniériste à la Neuville-Chant-d'Oisel. Le premier aura l'avantage d'un beau parfum qui va embaumer votre pièce, mais l'inconvénient (non négligeable) de perdre ses épines. "Les Nordmann, eux ne perdent pas leurs aiguilles, mais n'ont pas le parfum", indique le professionnel.

"On peut le pulvériser"

Le prix sera directement proportionnel à la taille mais le Nordmann, qui résiste mieux et est souvent plus "joufflu" sera aussi plus cher. "L'excelsa, c'est presque un premier prix maintenant." Pour le reste du choix : petit, grand, épais, joufflu, élancé, chacun ses goûts !

Côté entretien, il ne faut pas l'oublier. Le sapin naturel dans votre salon est "une fleur coupée", comme aime à le dire Olivier Thillard. Il doit donc continuer à boire. Idéalement, il faut prévoir un pied avec réserve d'eau. "On peut aussi le pulvériser une fois par semaine", préconise le professionnel, avec un petit vaporisateur, ce qui peut l'aider à rester vert. Attention évidemment dans ce cas aux guirlandes électriques ! Lorsque l'heure est venue, traditionnellement à l'Epiphanie, il convient de vous renseigner auprès de votre Ville ou collectivité pour savoir si un ramassage est prévu. Il faut sinon l'emmener en déchetterie ou vers une autre solution de recyclage. Pour ceux qui ont acheté une motte, il est possible, bien sûr, de le replanter dans le jardin, mais attention : "Il faut y aller crescendo dans le passage de l'intérieur vers l'extérieur, car la plante est vivante", pour éviter un choc thermique.