Deauville. Record pour Arqana avec la vente d'un cheval pour 5 millions d'euros

Habituée des ventes exceptionnelles, l'agence Arqana a tout de même battu un record pour sa première journée de vente en décembre, à Deauville. Samedi 7, la pouliche Sparkling Plenty a été vendue aux enchères pour la modique somme de 5 millions d'euros. Un prix qui est justifié par les qualités en course.

Présentée par le Haras Bouquetot, entre Lisieux et Pont-l'Evêque, cette pouliche est lauréate du Prix de Diane Longines, événement majeur dans le milieu hippique. Elle va désormais rejoindre les Etats-Unis et les boxes de Chad Brown, un entraîneur américain réputé. Lors de la vente, quatre autres chevaux ont fait grimper les enchères jusqu'à sept chiffres, entre 1,4 et 1,8 million d'euros.