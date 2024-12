Près de Caen. Un quatrième magasin Action ouvre ses portes dans l'agglomération

Et de quatre autour de Caen ! Le magasin Action continue de s'étendre dans la région et maille un peu plus le territoire, en s'implantant désormais à Ifs. C'est au sein de la récente zone commerciale Cityfs que l'enseigne néerlandaise s'installe. Le magasin doit ouvrir ses portes samedi 14 décembre.

Une expansion très rapide, alors qu'Action est désignée comme l'enseigne préférée des Français en 2024 selon l'étude annuelle du cabinet EY-Parthenon. Les Caennais peuvent déjà retrouver la boutique aux Rives de l'Orne à Caen, depuis quelques semaines à peine, mais aussi à Mondeville 2, et à Hérouville-Saint-Clair. C'est même le dixième magasin désormais dans le département du Calvados.

• A lire aussi. Caen. Du mouvement en centre-ville avant les fêtes