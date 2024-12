Météo. Vents jusqu'à 130km/h, départements normands en vigilance orange : un expert décrypte la tempête Darragh et ses dangers

Selon Christopher Bribet de la chaîne météo basse Normandie, "c'est une dépression qui sera positionnée sur l'Angleterre qui apportera un vent très fort" ce week-end. Les secteurs les plus exposés seront principalement les côtes du Calvados et du Cotentin. Les rafales pourraient atteindre 110 à 130km/h, voire 140km/h sur le Cotentin. Toutefois, il précise que ce ne sont "pas des rafales exceptionnellement fortes sur notre région".

Les impacts prévisibles

Ces vents violents ne seront pas sans conséquences. Christopher Bribet évoque plusieurs risques : "Des chutes d'arbres, des coupures d'électricité et des risques de vague-submersion, avec des creux de 3 à 4m possibles en mer." Il recommande aux habitants de prendre des précautions : "Evitez de sortir dans la mesure du possible. Rangez tout ce qui est susceptible de s'envoler dans le jardin (jouets, trampoline, salon de jardin, etc.)."

Il insiste également sur les risques pour les usagers de la route et les habitants des zones côtières : "Oui, il y a un risque pour les usagers de la route et ceux habitant en bord de mer. Les rafales pourraient être soudaines par moments."

La durée et les tendances à venir

Cet épisode venteux devrait s'étaler sur plusieurs jours. "Ce vent fort est prévu à partir de la nuit de vendredi à samedi. Il devrait se maintenir pour les journées de samedi et dimanche. Retour au calme prévu à partir de lundi après-midi," explique-t-il.

Malgré cette intensité, ces vents violents restent dans la norme pour la saison : "C'est un coup de vent classique pour notre région, habituée à ce genre d'événements."

Comment suivre l'évolution en temps réel ?

Pour ceux qui souhaitent rester informés, Christopher Bribet conseille : "Pour suivre la météo en temps réel, vous pouvez consulter mon site Météo Basse-Normandie. Les infos seront mises à jour en temps réel sur les différents réseaux sociaux (Facebook, X et Instagram)."

Coup de vent à tempête en Normandie ce samedi.. pic.twitter.com/vF5Ybtkp54 — ☀️Chris de Météo Basse-Normandie☀️ (@NormandieMeteo) December 4, 2024

Avec la tempête Darragh, la vigilance est de mise pour ce week-end. Les préfectures appellent à la prudence, rappelant l'importance de limiter les déplacements et de s'assurer que tout objet susceptible de s'envoler soit bien fixé. Soyez prudent !