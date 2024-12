Rouen. Le tunnel Saint-Herbland rouvert à la circulation après des travaux

La Métropole de Rouen l'a annoncée mardi 3 décembre. Le tunnel Saint-Herbland de Rouen, en travaux depuis l'été 2023, "est désormais rouvert à la circulation. Les plus de 3 000 véhicules qui l'empruntaient quotidiennement vont pouvoir regagner leur trajet habituel, et permettre ainsi de désengorger les rues Jeanne d'Arc et de la République".

Des fermetures ponctuelles à prévoir

La Métropole de Rouen indique cependant que "des fermetures ponctuelles restent à prévoir durant ce démarrage pour quelques ajustements (vidéosurveillance, alarmes) qui ne peuvent se faire que dans le cadre d'une circulation ouverte". Le fonctionnement total et optimal du tunnel est espéré pour le week-end du samedi 7 au dimanche 8 décembre, "un élément essentiel pour réguler le trafic avec une circulation dense liée aux premiers achats de fêtes de fin d'année".