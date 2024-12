Manche. Des vents jusqu'à 150km/h samedi ?

Des vents jusqu'à 130 et même 150km/h pourraient souffler dans le département de la Manche, samedi 7 décembre en début de matinée, selon certains modèles météorologiques. L'événement, s'il se confirme d'ici à la fin de la semaine, devrait commencer vers 7h du matin pour se terminer en milieu de journée. A partir de 8h, des vents entre 130 et 150km/h devraient toucher le sud-Manche, notamment Granville et Avranches. Le flux se dirigerait ensuite vers la Mayenne et un peu l'Orne. Le Cotentin ne serait pas en reste avec des vents, tout de même, à plus de 100km/h. Ces prévisions pour la fin de semaine doivent toutefois être confirmées ou infirmées avec le temps.

Les modèles météo du site Météo Ciel indiquent un épisode de tempête. - Capture d'écran Météo Ciel