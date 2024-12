Calvados. Elle obtient la médaille d'argent lors d'un raid au Cambodge

Elle s'appelle Sandrine Le Guennec, habite à Moult-Chicheboville (à l'est de Caen), a participé à un trail au Cambodge… et a terminé 2e sur 78 ! Cette Calvadosienne a couru, en binôme avec son amie Anne-Sophie Flahaut, pour une course féminine et solidaire à travers le Cambodge : la 25e édition du Raid des Amazones, du dimanche 24 au vendredi 29 novembre. "Nous sommes marathoniennes, ultra-traileuses, passionnées par la beauté de l'effort intense, des longues distances qui forgent l'esprit et révèlent la force du cœur." Elles ont décroché la médaille d'argent, au bout de 6 jours de course, pour un temps cumulé de 6h58min et 49 secondes.

Solidarité

Lors de ce Raid hors du commun, les sportives courent pour des associations. Celles de Sandrine Le Guennec sont Mes Amis, Mes Amours, et Solidarité Femmes, respectivement pour les "femmes ayant traversé un cancer du sein" et celles "qui vivent ou ont subi des violences". Courses dans les rivières, sur des sentiers bordant les rizières, et rencontres avec de nombreux Cambodgiens venus les encourager. Canoë, vélo, course et même tir à l'arc, "notre volonté est de briller pour toutes ces héroïnes de la plus belle des manières, avec force et fidélité à leur cause". Défi relevé : elles décrochent la deuxième marche du podium !