Eure. Ils transforment du fumier en Or Vert… grâce à des vers de terre

Le 21 novembre dernier, à Caen, la première édition des Etoiles de l'Europe en Normandie a vu défiler des projets aussi brillants que variés. Parmi eux, la société Veragrow, installée à Val-de-Reuil, a raflé la mise dans la catégorie recherche et innovation avec son projet Stimagro. Et si ce nom vous intrigue, attendez de rencontrer les véritables stars du spectacle : leurs 25 millions de lombrics dévoreurs de déchets organiques.

"Nous produisons du lombricompost de très haute qualité par une méthode unique en France", expliquent-ils. Grâce à leurs alliés rampants, ils transforment du marc de café, de la drèche de bière ou encore du fumier équin en une matière première aussi précieuse qu'écologique.

Lombrics + science = boom agricole

Mais chez Veragrow, on ne s'arrête pas là. Leur lombricompost est le socle d'une gamme de biostimulants innovants, pensée pour tous les types d'agriculture, du bio au conventionnel. Trois produits phares sont déjà commercialisés :

Veraleaf, un spray pour booster la croissance des plantes.

Veraspida, un enrobage pour semences qui promet une germination record.

Veraterra, un fertilisant pour ressusciter les sols les plus mal en point.

Et ça fonctionne ! Les tests menés en France, mais aussi au Brésil ou en Afrique, montrent des rendements en nette augmentation et une résilience accrue face aux défis climatiques.

Pourquoi c'est génial ?

Au-delà de leurs performances agronomiques, les produits de Veragrow réduisent drastiquement l'usage des fertilisants chimiques, souvent coûteux et polluants. Mieux encore, ils aident les sols à retenir l'eau et à se régénérer naturellement, même après des périodes de stérilité.

Quand innovation rime avec expansion

Depuis sa création en 2019, Veragrow a doublé ses effectifs et s'attaque désormais à l'international. Leurs produits séduisent coopératives et agriculteurs en quête de solutions durables. Avec cette distinction européenne, l'équipe espère poursuivre son développement et, qui sait, convaincre encore plus de monde que les vers de terre, c'est l'avenir.

Alors, la prochaine fois que vous croisez un lombric dans votre jardin, dites-vous qu'il est peut-être l'un des maillons essentiels d'une agriculture plus verte.