Caen. Les librairies à l'épreuve, résilientes et créatives pour Noël !

Résister ! Aujourd'hui, de nombreuses librairies caennaises peinent à dégager du chiffre d'affaires. La vente en ligne, l'inflation… multiples sont les problématiques auxquelles elles doivent se confronter. Noël approche, et avec lui la promesse d'une large augmentation des ventes. "Le livre est le cadeau le plus offert lors des fêtes de fin d'année", souligne Laurent Layet, président de l'association Librairies en Normandie. Une période à ne surtout pas rater, et les libraires redoublent d'effort et d'imagination pour être à la hauteur.

"Les chiffres gonflent"

"Vous ratez le tournant, vous vous retrouvez dans le fossé et je ne sais pas si vous pouvez vous relever" commence Laurent Layet. Cette déclaration dépeint la délicate situation des librairies. Alors les petits plats sont mis dans les grands, et les enseignes mettent les bouchées doubles pour attirer les clients. Chez Univers BD à Caen, Mathilde Legrand explique : "On essaie de faire une jolie vitrine, on va y mettre de beaux ouvrages et des coffrets cadeaux." Vendant bandes dessinées et mangas, aujourd'hui ces secteurs se sont largement diversifiés, touchant donc plus de public. "Si on n'a pas envie de lire un pavé, par exemple sur l'histoire, la BD est une lecture plus facile, plus accessible."

La librairie Guillaume, solidement implantée, à Caen doit son succès à "notre devanture en bois qui attire l'œil, et nous sommes les plus anciens de la ville" selon le libraire Gregor Diakité. "Au niveau national tout n'est pas bon, mais nous avons de la chance, pour nous ça roule !" Leur plan d'attaque pour Noël ? "Nous y pensons dès septembre, passons nos commandes dès octobre et mettons en place jusqu'à tout début décembre. Les chiffres gonflent vraiment."

Mais tout le monde n'a pas cette chance…

Résilience

"En 2021 tout s'est effondré, nous avons résisté, puis j'ai dû licencier tout le monde" déplore le gérant de la Cour des Miracles, Jean Marie Le Callonec. Ancienne librairie de BD, le magasin a été transformé en galerie d'art graphique. "Je vends encore quelques livres neufs, essentiellement en partenariat avec l'éditeur caennais Les Sculpteurs de Bulles, mais l'art graphique est ma dernière tentative." Autrefois, son chiffre d'affaires pour le seul mois de Noël équivalait à celui de tout le reste de l'année.

Communication, vitrines spéciales, organisation des équipes, voici la recette pour le président des Librairies en Normandie. Aussi responsable du Brouillon de Culture à Caen, il explique : "La loi de 1981 sur le prix unique du livre était une bonne chose. Mais nous avons subi une hausse des prix de 172% pour notre électricité, et de 15% pour le loyer. Sans indexation, on ne peut dégager de marges supplémentaires." Laurent Layet évoque aussi les conclusions d'un rapport qui se veut "très, très pessimiste, notamment pour les plus petites librairies". Mais "hauts les cœurs !" Le rapport pointe aussi leur incroyable résilience, là où de nombreux autres secteurs auraient baissé les bras. "Elles s'accrochent et continuent d'y croire." Il y a en Normandie "un tissu incroyable d'excellents libraires qui connaissent leurs livres et savent les faire aimer". Pour ce passionné, le livre reste la chose la plus belle et la plus importante "au monde". Alors "profitez pour Noël de ce professionnalisme et de l'amour des livres de la part de tous les libraires !"